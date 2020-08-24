Транспортную развязку на пересечении МКАД с Осташковским шоссе построят за 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Победителем в конкурсе на строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе стало АО "Группа компаний "ЕКС", цена контракта составит 3,7 млрд. рублей, сообщается в документации на портале госзакупок.

Согласно документу, победителем соответствующего конкурса, который ранее был объявлен департаментом города Москвы по конкурентной политике, стало АО "Группа компаний "ЕКС". С ними планируется заключить контракт на сумму 3,7 млрд. рублей.

Объект планируется построить за два года.