В Москве реализуют более 200 идей участников краудсорсинг-проекта "Навыки будущего"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Свыше 200 идей участников краудсорсинг-проекта "Навыки будущего" планируется реализовать в Москве, сообщает в понедельник портал мэра и правительства столицы.

Горожане делились собственными идеями и голосовали за предложения других участников на платформе crowd.mos.ru весной текущего года.

"После экспертного отбора и голосования жителей мы взяли в работу больше 200 идей. Некоторые из них уже реализованы. Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу "Бизнес-уик-энд" добавили тему бизнес-планирования", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит портал.

Всего к краудсорсинг-проекту присоединились более 15 тыс. человек. Они предложили свыше 2 тыс. идей по шести направлениям: "Навыки будущего", "Работа детских технопарков", "Поддержка детских технопарков", "Компании - участники акции "День без турникетов", "Обучение на бизнес-уик-эндах" и "Информирование жителей о предпринимательстве".

"Все проекты департамента в сфере развития человеческого капитала направлены на помощь горожанам в их самореализации, личностном и профессиональном росте и трудоустройстве. При этом важно понимать актуальные потребности москвичей и получать обратную связь от них", - цитирует портал руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году. За это время более 224 тыс. москвичей присоединились к ней и предложили свыше 106 тыс. идей. Эксперты отобрали более 4 тыс. из них для дальнейшей реализации. Горожане стали соавторами проектов "Мой парк", "Электронный дом", "Детские поликлиники", "Московские поликлиники", "Активное долголетие", "Московские библиотеки", "Мой офис госуслуг", "Культурные центры. Будущее", "Музеи Москвы".