В Москве продлится акция по бесплатному онкоскринингу до 30 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бесплатный онкоскрининг в столичных поликлиниках можно пройди до конца августа. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Акция по бесплатному онкоскринингу продлится еще неделю - до 30 августа. Пройти его можно в одной из 66 городских поликлиник, участвующих в программе. Обследование помогает определить первые признаки четырех видов онкозаболеваний и начать лечение на ранней стадии - именно тогда оно будет наиболее эффективным", - говорится в сообщении.

"Скрининг бесплатный, записаться на обследование просто и быстро. На сайте департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой имеется прикрепление или наиболее удобную по местоположению. Затем следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС)", - говорится в сообщении.

Результаты появятся в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, врач свяжется с пациентом и направит на дальнейшую диагностику.