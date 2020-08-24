В Москве приступили к реставрации храма святителя Николая на Трех Горах

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Работы по реставрации храма святителя Николая на Трех Горах начались в столице. Специалистам предстоит привести в порядок не только фасады, но и интерьеры церкви, включая уникальную роспись иконостаса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Храмовый комплекс не реставрировали почти 30 лет, и за это время он обветшал, частично пришел в аварийное состояние. Теперь предстоит привести в порядок не только фасады, но и интерьеры, включая настенную живопись и роспись иконостаса.

Реставрационные работы также проведут в здании трапезной и в колокольне. Специалисты укрепят фундамент и кирпичную кладку стен, заменят кровлю и инженерные коммуникации, а также благоустроят прилегающую территорию. На данный момент начаты работы по расчистке фасадов от краски и старой растрескавшейся штукатурки.

"Храм и его территория имеют богатую историю, насчитывающую почти четыре века. Первая церковь на этом месте была деревянной, ее построили еще в 1637 году. Тогда же она получила свое название в честь святого Николая и местности, в которой располагалась (Три горы). Спустя почти сто лет вместо нее возвели небольшой храм из камня в стиле московского классицизма, который в последующие годы неоднократно перестраивали, добавляя приделы", - приводятся в сообщении слова главы городского департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он также добавил, что в 1908 году было принято решение провести капитальную реконструкцию, стилизовав и сам храм под неорусский стиль. Проект создал известный архитектор Георгий Кайзер. Нынешние работы планировались именно с учетом его разработок.