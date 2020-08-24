Более 604 млрд рублей зачислены за семь месяцев в бюджет Москвы от поступлений НДФЛ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бюджет Москвы пополнился на более 604 млрд рублей за семь месяцев 2020 года за счет поступлений НДФЛ. Это на 22 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

"В целом за семь месяцев бюджет недополучил более 300 миллиардов рублей от ожидаемого объема доходов. В начале самоизоляции, когда практически вся экономическая деятельность была поставлена на паузу, падение было достаточно глубоким. При этом уже в апреле бизнес стал адаптироваться к удаленному режиму и готовиться к возобновлению работы, поэтому после снятия ограничений мы увидели стремительное восстановление спроса и оборота основных отраслей. В целом, сегодня мы вернулись к докризисным темпам", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что важнейшая задача сейчас - стимулирование инвестиционной активности и роста доходов населения, чтобы компенсировать весенний провал.

В апреле-июне поступления снизились на 14,7%. Уменьшение поступлений НДФЛ отмечалось в организациях сфер строительства, торговли, обрабатывающей промышленности и транспорта. Снижение поступлений в бюджет связано в том числе с принятыми мерами поддержки - для предприятий пострадавших отраслей были предложены налоговые льготы. Меры поддержки бизнеса и смягчение ограничений запустили процесс восстановления экономической активности.

В разрезе секторов экономики наибольший восстановительный рост поступлений НДФЛ обеспечили субъекты малого и среднего предпринимательства. По итогам июля этого года они возросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.