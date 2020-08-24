Более 100 арт-объектов установятся в Москве на праздничных площадках ко Дню города

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 100 арт-объектов появятся на праздничных площадках Дня города, который пройдет в Москве 5 и 6 сентября. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"День города, который пройдет в Москве 5 и 6 сентября, познакомит москвичей и туристов с экспозициями столичных музеев. А оригинальные арт-объекты, которые появятся на площадках праздника, помогут совершить путешествие во времени, погрузиться в атмосферу знаменитых картин и познакомиться с интересными изобретениями. И, конечно, они станут фоном для потрясающих фотографий", - говорится в сообщении.

Так, например, главная тема площадки в Парке Победы в Зеленограде станет Оборона Москвы 1941 года. Внимание гостей сразу привлечет Орден Красной Звезды - арт-объект, который познакомит с одной из самых почетных наград времен Великой Отечественной войны. На этой же площадке появятся фотозоны с уникальными самолетами-тантамаресками.

"У входа на площадку праздника в музее-заповеднике "Коломенское" разместится 30-метровый арт-объект "Большой Каменный мост". Композиция на нем представит архитектурную панораму Москвы XVII века. Поблизости установят деревянный арт-объект "Кран на причале", с помощью которого посетителям покажут, как разгружали старинные лодки - ялы. Им также объяснят, какими навыками должны были обладать рыбаки в XVII веке и как проходил обычный день представителей купеческого и торгового сословий в те времена", - говорится в сообщении.

Площадка в ландшафтном парке "Митино" обещает погружение в мир геологии. В прозрачных витринах гости увидят различные минералы. В "Тоннеле кристаллов" их ждет атмосфера настоящей пещеры. Самые любопытные могут рассмотреть большой макет аммонита в разрезе. Кроме того, на этой площадке появятся арт-объекты, которые помогут узнать о значении железных дорог в России начала ХХ века и о той роли, которую они играли в годы Первой мировой войны.

"На пространстве от площади Революции к Манежной площади появятся шесть оригинальных зеленых лаундж-зон, в которых можно отдохнуть и сделать атмосферные фотографии. Каждая представляет особую тему, связанную с экспозициями московских музеев: "Зоология", "Наука и техника", "Искусство" и другие. А неподалеку от них гости праздника смогут пройтись по удивительной 35-метровой "Тропе ботанического сада" с живыми деревьями и светодиодными экранами, изображающими пруд с водными растениями", - говорится в сообщении.