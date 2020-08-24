Московские НКО получат гранты на проекты в социальной сфере

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Отраслевой конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций "Москва - добрый город" начнется 1 сентября. Он пройдет в столице второй раз при поддержке департамента труда и социальный защиты населения, сообщила в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, как важно оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. НКО играют важную роль в решении сложных социальных вопросов столицы, а город в свою очередь не оставляет без поддержки важные инициативы. Именно поэтому в этом году мы решили не только снова провести такой конкурс для НКО, но и увеличили его грантовый фонд с 400 до 496 млн рублей", - отметила вице-мэр.

Заявку на грантовый конкурс может подать некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Москвы, старше одного года и оказывающая социальные услуги населению. Подать заявку можно на одну из трех категорий грантов: грант крупного размера - свыше 5 млн рублей, грант среднего размера - от 500 тыс. до 5 млн рублей и грант малого размера - до 500 тыс. рублей.

На грантовую поддержку могут претендовать организации, которые оказывают услуги людям с инвалидностью, жителям старшего поколения, бездомным гражданам, семьям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, трудным подросткам и детям, оставшимся без попечения родителей. Прием заявок продлится до 30 сентября.

В 2019 году победителями конкурса грантов "Москва - добрый город" стали 149 некоммерческих организаций, реализующие проекты в социальной сфере. Всего было зарегистрировано 498 заявок на участие.