Еще 863 пациента с коронавирусом вылечились в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичные врачи вылечили еще 863 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 863 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 205 649", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.