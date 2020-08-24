Более 16,8 тыс. человек в Москве сделали прививки от клещевого энцефалита

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 16,8 тыс. жителей Москвы поставили с начала 2020 года прививки от клещевого энцефалита. Об этом сообщили в понедельник на официальном сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 18.08.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 16 801 человек, в том числе детей - 7 044", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории Москвы зарегистрировано 22 случая присасывания клещей. В основном они произошли при посещении Национального парка "Лосиный остров", парка "Серебряный бор", Сокольники, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве.

"Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации столицы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 419 случаев, а также в Астроханской, Владимирской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Псковской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в краях Алтайском, Краснодарском, в республиках Мордовия, Карелия, Крым", - говорится в сообщении.