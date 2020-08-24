Проект #Москвастобой составил карту гастрономических мест в столице

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Проект #Москвастобой запустил карту с крупными и оригинальными гастрономическими местами столицы. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе комитета по туризму Москвы.

"Москва - город культурного, архитектурного и, безусловно, гастрономического многообразия. В столице есть множество мест, где можно попробовать как традиционную русскую кухню, так и блюда народов России и зарубежных стран. Все более популярным становится новый формат гастрономического отдыха - фудмоллы и фудкорты - крупные гастрономические пространства, объединяющие ресторанные комплексы и самые разные познавательно-развлекательные виды досуга: фестивали, вечеринки, концерты и многое другое. Проект #Москвастобой составил топ ярких гастрономических локаций на карте города", - сказал собеседник.

Например, открывшийся в 2019 году крупнейший в Европе фудмолл "Депо" на Лесной. Расположенный на территории бывшего Миусского трамвайного парка гастрономический центр площадью 11 тыс. кв. м предлагает посетителям 75 ресторанных точек, где представлена кухня всего мира. Гостям доступна просторная летняя терраса, а сделать отдых более приятным позволит живая музыка.

"В подборке также можно прочесть о фудмаркете StrEAT, расположенном в здании бывшего завода "Динамо", где проходят танцевальные вечеринки. А еще узнать о гастрономическом пространстве "Вокруг света", в котором доступна анимационная программа для детей", - сказали в комитете.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города в марте 2020 года. На сайте москвастобой.рф можно виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы. Посетителям сайта доступны более 500 видеоматериалов: виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу.