Порядка 93% школьников Москвы сдали ЕГЭ в 2020 году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 59,3 тыс. выпускников столицы в 2020 году сдали единые госэкзамены (ЕГЭ), что составляет 93% от общего числа одиннадцатиклассников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник в своем блоге.

В этом году ЕГЭ в Москве школьники сдавали на добровольной основе. На экзамен пришли только те ребята, которые собираются поступать в вуз.

"На экзамены пришли 59 354 одиннадцатиклассника, что составляет 93% от общего количества выпускников этого года", - написал Собянин.

Он добавил, что наиболее популярными для сдачи предметами среди выпускников московских школ в 2020 году стали: русский язык, математика, обществознание и английский язык.

"И самое главное, несмотря на все объективные сложности, средние результаты ЕГЭ оказались на уровне прошлых лет. Свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам", - написал Собянин.

Всего на экзаменах было получено 1928 стобалльных результатов.