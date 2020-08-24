Власти Москвы заявили, что не будут продавать записи с камер видеонаблюдения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Данные с городских камер наблюдения в Москве не предоставляются на коммерческой основе, в дальнейшем это также не планируется. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

Ранее "Коммерсант" сообщил, что мэрия Москвы имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете и даже продавать их, что изложено в условиях конкурсов на установку камер.

"Информация о том, что ДИТ Москвы планирует продавать записи с камер городской системы видеонаблюдения, не соответствует действительности. Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется. Формулировки, изложенные в контракте, типовые, они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС "Единый центр хранения и обработки данных", - пояснили в пресс-службе.

Там также уточнили, что возможность показа записей в интернете необходима, например, для трансляции значимых городских мероприятий на портале "Окно в город" или трансляции видео с избирательных участков при проведении выборов. Эфиры из учреждений здравоохранения не проводится и не планируется.

"Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан. Доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов. Сам доступ предоставляется в строгом соответствии с российским законодательством на основании заявок ведомств", - подчеркнули в департаменте.

Также в пресс-службе отметили, что несанкционированного доступа в ГИС "Единый центр хранения и обработки данных" (ЕЦДХ) не происходит. "Продажа доступа к ЕЦХД, о которой идет речь в материалах СМИ, производится в рамках санкционированного доступа уполномоченных сотрудников. Данные случаи единичны, информация о каждом из них передается в правоохранительные органы для проведения проверок", - заключили в департаменте.

В новость были внесены изменения (12:27 мск) — добавлены подробности по тексту.

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