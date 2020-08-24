Власти не планируют переводить школы Москвы на дистанционное обучение из-за коронавируса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, и школы города пока не планируется переводить на дистанционное обучение. Об этом заявила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная", - сказала она.

Также сообщается, что родители московских школьников могут самостоятельно принять решение о продолжении дистанционного обучения.