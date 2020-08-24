{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Разработчик микросхем локализует производство в ОЭЗ Москвы на площадке "Алабушево"

Компания "Элвис" создаст более 500 рабочих мест

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Центр проектирования микросхем "Элвис" локализует свое производство на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис Москва" в начале 2021 года на площади около 9 тыс. кв. м, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Компания "Элвис" стала одной из первых, выбравших для локализации инновационные лабораторно-промышленные корпуса на площадке Алабушево, куда переедет в начале следующего года. Планируется, что производство займет площадь более 9 тыс. кв. м. Предприятие займется проектированием микросхем и систем на кристалле, систем с компьютерным зрением и элементами искусственного интеллекта, радиолокационных систем и интегрированных систем безопасности", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Он добавил, что всего будет создано более 500 рабочих мест.

По словам директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, в 2019 году компания заняла 48-ю позицию в рейтинге "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России", а в ближайшее время компания также планирует получить статус резидента, который открывает доступ к экономическим преференциям.

"Речь идет о нулевой ставке на имущество и транспорт, сниженном налоге на прибыль и беспошлинном импорте", - уточнил Дегтев.

Теги
Россия
Власти не планируют переводить школы Москвы на дистанционное обучение из-за коронавируса
По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, эпидемиологическая ситуация в городе стабильная
Читать полностью