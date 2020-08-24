День российского кино отметят на ВДНХ

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Праздничную программу 27 августа в честь Дня российского кино запустят на ВДНХ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе учреждения.

"27 августа на Главной выставке страны по традиции отметят День российского кино. Гости выставки смогут посетить обновленную экспозицию в Музее кино и бесплатные кинопоказы в "Москвариуме", - говорится в сообщении.

Так, к празднику Музей кино представит обновленные разделы постоянной экспозиции "Лабиринт истории". В экспозиции раздела "Исповедь", посвященного кинематографу 70-х годов, в преддверии 100-летия со дня рождения известного художника кино Левана Шенгелии выставят его памятные личные вещи. Гости увидят первый этюдник мастера и маленькую подковку, выкованную для него дедушкой на счастье.

"Раздел под названием "Триумф и трагедия", посвященный кинематографу времен Великой Отечественной войны, пополнят экспонаты, связанные с фронтовыми кинооператорами и историей Центральной студии документальных фильмов. Посетителям представят мемориальную доску с именами сотрудников ЦСДФ, погибших на фронтах ВОВ, подборку монтажных листов фронтовых кинооператоров, карту боевого пути 1 МКК [мехкорпус] в Берлинской операции, принадлежавшую легендарному кинорежиссеру Роману Кармену, и другие артефакты. В обновленном разделе также можно будет послушать пронзительные фрагменты воспоминаний создателей фронтовой кинохроники в исполнении молодых выпускников ВТУ им. М. С. Щепкина", - говорится в сообщении.

Также центр океанографии и морской биологии "Москвариум" ко Дню российского кино проведет бесплатные кинопоказы в лектории. Зрители увидят научно-познавательные фильмы Русского географического общества о природе России и знаменитых путешественниках.