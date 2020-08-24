Корпус ядерной медицины построят в центре детской гематологии и онкологии в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый корпус ядерной медицины общей площадью около 12 тыс. кв. м появится в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, расположенном в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева будет расширен. В его составе планируется строительство нового корпуса ядерной медицины общей площадью порядка 12 тыс. кв. м", - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в новом корпусе будет восемь этажей. В нем разместят лабораторию синтеза радиофармпрепаратов и лабораторию контроля качества, общие и консультативные кабинеты поликлиники, а также диагностические подразделения, научно-административные помещения и кабинеты специалистов, отделения нейроонкологии, онкологии и детской хирургии, лабораторию генно-инженерных технологий. Отапливаемый переход на 6 этаже свяжет главный корпус с новым зданием.

"Архитекторам из бюро Асадова не составило труда вписать новый корпус в планировку существующего комплекса, поскольку это тоже их проект. И внешний облик здания отвечает первоначальной идее - с помощью ярких цветов уйти от мрачного образа больницы и создать у маленьких пациентов хорошее настроение. При этом вытянутый вдоль границы участка объем здания композиционно завершает общий вид комплекса со стороны Ленинского проспекта", - добавил Кузнецов.