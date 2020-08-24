Эксперт: дистанционное обучение в Москве позволило подстроить процесс под каждого ребенка

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Дистанционный формат обучения, на который этой весной были переведены московские школы из-за пандемии коронавируса, позволяет настроить учебный процесс под нужды каждого ребенка, при этом полностью заменить очную форму все же не может. Такое мнение высказал ТАСС научный руководитель столичного Центра педагогического мастерства (ЦПМ), руководитель федеральной группы разработчиков единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике Иван Ященко.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подвел итоги экзаменационной кампании, отметив, что "переход в дистанционный режим стал самым серьезным испытанием" для московского образования за несколько десятков лет, и школы его выдержали, но основным вопросом была подготовка к ЕГЭ. Однако, по его словам, средние результаты оказались на уровне прошлых лет - свыше 38% выпускников набрали 220 баллов и более по трем предметам, было получено 1928 стобалльных результатов, и опасения "не оправдались". По словам Ященко, дистанционное обучение стало хорошим опытом для школ, который пригодится в дальнейшем.

"Плюс [дистанционного образования] заключается в широких возможностях индивидуализации. <...> Мы даже на два месяца запустили прототип системы "Математика будущего", который позволяет выбирать уровни и стили, подстраивается под ребенка. <...> Но подчеркну, что живое общение ученика и учителя, магию урока никакие электронные технологии полностью никогда не заменят, в этом я уверен. Потому все, что мы делаем в онлайне, - это не движение в сторону учителя-робота, а, позволю такую аналогию, экзоскелет для учителя. Мы увидели, что лекции, тренинги и даже некоторые олимпиады лучше проводить онлайн. В общем, многие такие моменты мы возьмем с собой в "обычную" жизнь", - рассказал он.

Ященко считает, что при подготовке к ЕГЭ такой формат подчеркнул сильные и слабые стороны учащихся, это касается умения организовать себя и расставить приоритеты. "Результат складывается из базовых знаний, подготовки, психологического состояния и мотивации. Особенно на завершающем этапе очень важна мотивация к учебе и подготовке. И те школьники, у которых она была высокой, смогли использовать все плюсы дистанта, в том числе уделять меньше времени непрофильным предметам и сосредоточиться на более важных вещах", - отметил он, добавив, что умение учиться онлайн пригодится ребятам и в вузах.

Такого же мнения придерживается и старший эксперт комиссии по русскому языку, учитель лицея Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Ольга Брюханова. "Во время самоизоляции у мотивированных выпускников появилась возможность сосредоточиться на углубленном изучении профильных предметов, выполнять тренировочные задания, повторять изученный материал, консультироваться с учителями. ЕГЭ - инструмент, позволяющий оценивать не только знания выпускника по отдельным предметам, способность к пониманию предложенных для анализа текстов и созданию собственных, но и навыки самоорганизации, самодисциплины и его заинтересованность в успешном результате для поступления в вуз", - сказала она ТАСС.

Помощь учителям

По словам Ященко, переход на дистанционный формат работы, не только в Москве, но и в других регионах РФ педагогам облегчили ранее разработанные городские онлайн-ресурсы, все они были открыты и доступны. Среди них он назвал "Московскую электронную школу" и проект полноценной онлайн-школы, который был запущен ЦПМ и компанией "Яндекс" по инициативе вице-мэра столицы Анастасии Раковой.

"Каждый день в "Яндекс.Эфире" транслировались уроки лучших учителей, особенно большим спросом пользовались материалы по математике. А специально подготовленные специалистами ЦПМ тематические подборки заданий для индивидуального повторения ежедневно решали десятки тысяч ребят. Это позволило перейти к по-настоящему эффективной подготовке к ЕГЭ, отказавшись от бесконечного прорешивания вариантов заданий, как это было раньше. Таким образом московские ресурсы действительно работали на всю страну", - рассказал Ященко.

Он добавил, что эти ресурсы существенно облегчали подготовку к урокам, позволяли часть занятий проводить по видеосвязи, а часть доверить онлайн-сервисам. "По отзывам коллег я знаю, что многие учителя планируют в будущем включить некоторые наработки проведения занятий, онлайн-обучения и в обычный образовательный процесс", - сказал научный руководитель столичного ЦПМ.

В подготовке выпускников к испытаниям активно участвовали и специалисты Московского центра качества образования (МЦКО). Как рассказала ТАСС начальник управления МЦКО Татьяна Расташанская, они разобрали и разместили в открытом доступе варианты досрочного периода ЕГЭ, ежедневно вели вебинары, в сервисе "Мои достижения" проверяли работы обучающихся и консультировали онлайн по результатам.

"Было сформировано избыточное предложение образовательных ресурсов для подготовки. Более того, была обеспечена возможность индивидуальной подготовки выпускников: обучающий контент, диагностические материалы, консультации, возможность задать вопросы и получить ответы. Получен бесценный опыт, который будет применен и в оффлайн-, и в онлайн-образовании", - отметила она.

Востребованный формат

Председатель московской предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский в свою очередь заметил, что система государственной итоговой аттестации выполняет стимулирующую, мотивирующую и мобилизующую функцию. И именно важность подготовки к экзамену стала толчком к быстрой перестройке формата обучения в период пандемии, чтобы учебная деятельность в школах не была прервана.

"Самое главное - система образования показала свою готовность к испытаниям, с которыми она столкнулась. Столичная система образования вообще давно держала наготове сервисы "Московская электронная школа", "Мои достижения". Ведущие издательства разработали электронные версии всех школьных учебников и учебных пособий", - сказал он ТАСС.

При этом Дощинский отметил растущую заинтересованность в дистанционном формате обучения. "Рекордно растет спрос не просто на отдельные видеоконсультации. Оказываются востребованными учебные занятия в дистанционном режиме. Учитель объясняет, спрашивает, предлагает задания, организует совместный поиск решений. Все, как на обычном уроке, только онлайн. <...> Если все правильно организовать и продумать, то, пожалуй, может получиться даже лучше, чем это было бы в реальности", - считает он.