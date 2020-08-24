В МГУ учебный год начнется 1 сентября в очном формате

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый учебный год в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начнется 1 сентября в очном формате, следует из приказа ректора МГУ Виктора Садовничего, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Приказываю начать учебный год в Московском университете 1 сентября 2020 года. При реализации основных образовательных программ высшего образования в 2020-2021 учебном году соблюдать все требования рекомендаций [Роспотребнадзора], предусмотрев при необходимости возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщается в приказе.