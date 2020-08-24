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В МГУ учебный год начнется 1 сентября в очном формате

При реализации основных образовательных программ будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора
Здание МГУ Михаил Терещенко/ТАСС
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Здание МГУ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый учебный год в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова начнется 1 сентября в очном формате, следует из приказа ректора МГУ Виктора Садовничего, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Приказываю начать учебный год в Московском университете 1 сентября 2020 года. При реализации основных образовательных программ высшего образования в 2020-2021 учебном году соблюдать все требования рекомендаций [Роспотребнадзора], предусмотрев при необходимости возможность реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - сообщается в приказе.

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