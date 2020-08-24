Москвичам представят программы развития городского транспорта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Столичные власти проведут встречи с жителями, во время которых представят программу развития московского транспорта на период до 2040 года. Первое мероприятие пройдет 26 августа в лектории ВДНХ, об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

"Мы готовим важный документ - программу развития московского транспорта на период до 2040 года. В нее вошли сотни ваших предложений, десятки часов обсуждений с экспертами и тысячи чертежей и расчетов. Теперь мы хотим узнать, что думаете вы. Приглашаем вас на специальные встречи для презентации программы. Следующая состоится уже в эту среду, 26 августа, в 19:00 в лектории ВДНХ на тему - Цифровые технологии в транспорте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество мест на мероприятие ограничено. Для посещения лекции необходима предварительная регистрация.