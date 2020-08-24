Почти 1,4 тыс. новых вагонов поставят для трех линий московского метро до конца 2023 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Подведены итоги конкурса на поставку Московскому метрополитену 1 360 новых вагонов, их производством и поставкой в 2020-2023 годах будет заниматься АО "Метровагонмаш". Эксплуатировать новые более комфортные составы планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичной подземки.

"Определен поставщик 1 360 вагонов для московского метро до 2023 года включительно - АО "Метровагонмаш", который входит в Трансмашхолдинг (ТМХ). Сейчас готовится для подписания контракт между московским метро и давним партнером по изготовлению подвижного состава, который построит принципиально новые поезда - лучшее, что только можно сейчас предложить пассажирам столичного транспорта. Новые составы будут выведены на Калужско-Рижскую, Кольцевую и Большую кольцевую линии", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в департаменте, "Метровагонмаш" - крупнейший поставщик подвижного состава для Московского метрополитена, начиная с момента его открытия в 1935 году. За несколько десятилетий для столичного метро было разработано 6 моделей и почти два десятка модификаций поездов. Также Метровагонмаш сотрудничает со всеми метрополитенами в России, метрополитенами СНГ и Восточной Европы.

Преимущества новых вагонов

"Для нас приоритетом при выборе технических решений стали безопасность и комфорт пассажиров. Каждый вагон будет оснащен двумя мощными климатическими системами с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетом. Технология позволяет уничтожать вирусы и бактерии в воздухе, поступающем в салон. Эти лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в системе здравоохранения", - рассказали в пресс-службе.

Также в департаменте уточнили, что сейчас по линиям метро курсируют свыше 3,1 тыс. вагонов с кондиционерами - более 52% от общего парка поездов. После завершения поставки по новому контракту в 2023 году в столичном метро будут работать более 4,5 тыс. вагонов с кондиционерами или 72% от общего парка поездов.

Новые поезда будут ехать еще тише и плавнее "Москвы". При этом USB-зарядок станет в 5 раз больше по сравнению с приобретавшимися в последние годы поездами "Москва" - более 360 разъемов. Сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более 1 м в самом узком месте - до 1,6 м по всей высоте. Кроме того, с 1,4 м до 1,6 м будут расширены дверные проемы, при этом площадь видимого остекления дверей внутри вагона станет рекордной для Московского метрополитена - 82%. Под потолком впервые будут установлены консольные LCD-мониторы для улучшения информирования пассажиров.

При формулировании технического задания на создание новых поездов учитывались пожелания москвичей. Дизайн маски нового состава выбрали сами горожане в ходе голосования в прошлом году: они предпочли дизайн округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. "Впервые поезда московского оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. Благодаря этому пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, новые поезда будут еще более комфортабельными, рабочее место машиниста станет максимально удобным. По сравнению с поездами предшествующих моделей увеличится вместимость - состав сможет перевозить одновременно до 2,2 тыс. пассажиров.