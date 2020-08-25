В ходе акции "Москва - с заботой об истории" собрали более 8 тыс. материалов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жители Москвы передали через центры госуслуг на хранение в Главархив более 8 тыс. материалов времен Великой Отечественной войны, они были собраны в ходе акции "Москва - с заботой об истории". Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Проект "Москва - с заботой об истории" стартовал 9 апреля прошлого года. Его целью стало сохранение подлинных источников времен Великой Отечественной войны, которые ранее хранились в семейных архивах жителей. Горожане сразу начали активно принимать участие в акции: передавали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта того времени. Количество архивных материалов постоянно росло и сегодня уже достигло 8 тысяч", - сказала Ракова.

Для участия в проекте нужно обратиться в один из столичных центров госуслуг. При себе необходимо иметь артефакты и документ, удостоверяющий личность. Сотрудники бережно упакуют материалы и направят в Главархив, где, при необходимости, реликвии отреставрируют.

В Главном архивном управлении Москвы предметам обеспечат вечное хранение в надлежащих условиях. С согласия заявителя они могут быть использованы в выставочных и других просветительских проектах города. Благодаря акции память о героях войны будет передаваться из поколения в поколение.

"Переданные горожанами документы не только хранятся в Главном архивном управлении Москвы: мы оцифровали их и на основе собранного, с согласия заявителей, запустили цикл одноименных выставок в центрах госуслуг, а также большой виртуальный музей, где можно увидеть все артефакты", - добавила Ракова.

Выставка

В 21 центре госуслуг работает офлайн-выставка "Моя семья - моя история. Создание семьи". Материалы экспозиции регулярно обновляются, открывая новые удивительные факты и трогательные истории.

Районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы "Мои Документы" ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ - с 10:00 до 22:00.