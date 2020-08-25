Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 206,8 тыс.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус, возросло в Москве за сутки на 1 155 и составило 206 804. Об этом сообщила во вторник журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 206 804", - сказала она.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования, напомнила Ракова. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Вылечившимся после коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели после коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. "Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8-495-870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00", - добавила Ракова.