Около 900 пар поженились в День Государственного флага в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Брак заключили почти 900 пар в Москве в День Государственного флага, 22 августа. В этот день церемонии проходили не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках, об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ЗАГС столицы.

"В День Государственного флага в столичных отделах ЗАГС поженились около 900 пар. На эту дату молодоженами было подано много заявлений и из-за красивого сочетания цифр. Мы поздравили молодых, вручив им символ праздника - флажки в цветах триколора. Свидетельства о заключении брака парам также вручали в папках с дизайном, соответствующим тематике праздника", - сказали в пресс-службе.

В этом году День Государственного флага выпал на выходной день, в который торжественные церемонии проходили не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы. Церемонии бракосочетания прошли в спортивном комплексе "Лужники", особняке "Роял" и особняке в Серебряном бору, ресторане Birds в башне "Око", ресторанах "Романтик" и "Карлсон", а также в современном пространстве "Согласие-Холл". Всего в субботу на необычных площадках поженились более 130 пар.

В материале уточняется, что в этот день принято вручать государственные награды. Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через Единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей.

22 августа, по указу президента от 1994 года, ежегодно отмечается День Государственного флага Российской Федерации. Впервые он был поднят на первом русском корабле "Орел" во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.