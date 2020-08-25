Станция МЦД-1 Долгопрудная откроется после реконструкции в октябре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Реконструкцию станции Долгопрудная первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) планируется завершить в октябре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники завершают реконструкцию станции МЦД-1 Долгопрудная. В настоящее время основные работы по строительству конкорса выполнены, ведется внутренняя отделка помещений, установка эскалаторов, а также остекление выходов. <...> Открыть станцию планируется в октябре", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что за прошедшее время взамен двух старых платформ были возведены новые, с навесами на всю длину для защиты от осадков. Для безопасного перехода через железную дорогу и выхода на платформы возводится самый большой на МЦД-1 мост-конкорс с пассажирским вестибюлем общей площадью около 2,9 тыс. кв. м. Кроме того, для пассажиров с маленькими детьми в вестибюле будет оборудована комната матери и ребенка.

"Это третья станция на МЦД-1, реконструкцию которой мы завершаем в этом году. Помимо этого, обновлены станции Сетунь и Новодачная, открыт новый остановочный пункт Славянский бульвар. Также в 2020 году завершилось строительство нового моста через Москву-реку, на который переключено движение МЦД", - сказал начальник МЖД Михаил Глазков, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он также отметил, что обновленная инфраструктура позволяет не только повысить комфорт и мобильность пассажиров, но и обеспечить безопасность на железнодорожном транспорте. Также до конца года планируется завершить работы по строительству дополнительного подземного вестибюля на станции Баковка.