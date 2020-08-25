В Москве почтят память жертв теракта в школе Беслана

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Память жертв террористического акта в школе Беслана почтят в Москве 3 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе постпредства Северной Осетии при президенте РФ.

"Третьего сентября в день 16-й годовщины трагедии в 12:20 в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, который является Аланским подворьем, отслужат панихиду по погибшим в школе. В течение дня на площади перед храмом все желающие смогут возложить цветы к памятнику жертвам террористического акта", - сказал собеседник агентства. В связи с запретом на проведение массовых и публичных мероприятий на открытых общественных пространствах в Москве будут соблюдены все меры санитарной безопасности.

Также состоится возложение цветов и венков к могилам бойцов спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и сотрудников МЧС РФ на Николо-Архангельском кладбище, в городе Жуковском и деревне Юрово Раменского района Московской области.

Памятное мероприятие пройдет и в музее-усадьбе Мураново Пушкинского района Московской области, где в память о погибших в бесланской трагедии детях на святом источнике Казанской иконы Божией Матери создан парк. Там отслужат заупокойную литию.

"Бесланская трагедия - это вечная боль и память, которую мы несем уже 16 лет. По-другому невозможно - это наш долг перед погибшими детьми и старшими, перед бойцами спецназа, которые грудью защищали заложников. В начале сентября мы почтим память каждого, возложим цветы и опустим головы над их могилами. Эта дата в России является Днем солидарности в борьбе с терроризмом, и мы должны сделать все возможное, чтобы такое больше не повторилось", - отметил заместитель председателя правительства Северной Осетии - полномочный представитель республики при президенте РФ Борис Джанаев.

Ежегодно на мероприятиях в Москве присутствуют бывшие заложники, члены Совета Федерации РФ, депутаты Государственной думы РФ, руководство постпредства, правительства Москвы, столичной осетинской общественности, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел", руководство и врачи ведущих медицинских учреждений Москвы, где проходили лечение заложники.

О теракте

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них по сей день нуждаются в реабилитации.