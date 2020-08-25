Около 2 тыс. бутылок с алкоголем изъяли в результате проверок объектов торговли в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. единиц алкогольной продукции изъяли в результате проверок московских магазинов этим летом, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Проверки проводятся ведомством совместно с департаментом торговли и услуг Москвы, представителями правоохранительных органов и общественных пунктов охраны порядка проведены проверки объектов торговли с целью выявления и пресечения нарушений при обороте алкогольной продукции, в том числе фактов реализации контрафактной продукции, продажи алкогольных и спиртосодержащих напитков в ночное время суток, а также несовершеннолетним.

"Проверки проведены на тех объектах розничной торговли, в отношении которых поступали жалобы жителей на незаконную реализацию алкогольной продукции либо где ранее неоднократно выявлялись нарушения <...> Из незаконного оборота было изъято около 2 тыс. единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции, реализуемой с нарушением действующего законодательства. Проведение подобных контрольных мероприятий будет продолжено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в ходе рейдов были проверены четыре торговые точки, расположенные на территории ТиНАО, ВАО и ЮАО Москвы, при этом незаконная торговля алкоголем выявлена в трех из них по адресам: ул. Щербаковская, Пролетарский пр-т, пос. Сосенское. В двух магазинах, расположенных на территории ТиНАО, в п. Фабрики им. 1 Мая и на улице Александры Монаховой в п. Сосенское установлены нарушения зоны ограничения реализации алкогольной продукции (менее 100 м входа на территории детских образовательных учреждений - прим. ТАСС). Кроме того, документов, подтверждающих легальность оборота пива и алкогольных напитков на его основе, сотрудниками проверенного магазина в п. Сосенское представлено не было.

Также без каких-либо документов осуществлялась торговля пивом и напитками на его основе в магазине "Продукты 24" на ул. Щербаковская в Восточном округе столицы. На юге Москвы в торговой точке на Пролетарском проспекте в результате контрольной закупки установлен факт торговли крепкой алкогольной продукцией, лицензия на реализацию которой у объекта отсутствует.

"По выявленным нарушениям было составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных ч. 2 ст.14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота), ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение "особых требований и правил" розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ (производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии) и ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ (производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)", - отметили в департаменте.