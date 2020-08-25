Москвичке вернули ее четырех детей, изъятых из-за беспорядка в доме

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Многодетной матери-одиночке Марине Волхонской из Москвы вернули четырех детей, которых органы опеки заставили ее отдать в социальный центр из-за беспорядка в доме. Ситуация разрешилась после вмешательства Минпросвещения РФ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе министерства.

Как пояснили в пресс-службе, в начале года к женщине пришли из опеки и, по ее словам, заставили ее написать заявление о передаче детей в соццентр, увидев беспорядок в доме. Спустя полгода против нее подали иск об ограничении в родительских правах и не возвращали детей, несмотря на сделанный в квартире ремонт. Замминистра просвещения РФ Денис Грибов заявил, что Минпросвещения РФ взяло на контроль эту ситуацию, отметив, что изъятие детей - крайняя мера.

"Благодаря вмешательству сотрудников Министерства просвещения РФ ситуация была пересмотрена, подключились органы опеки и приняли справедливое решение о воссоединении семьи", - сообщили в пресс-службе.

По словам Грибова, все органы опеки и попечительства обязаны осуществлять свою работу в тесном взаимодействии с населением и общественными организациями.

"Нужно все обстоятельства детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения, понять зону ответственности органов опеки и рассматривать ситуацию, в первую очередь, со стороны семьи", - привели в пресс-службе слова Грибова.