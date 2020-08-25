Более 6,3 млрд рублей от платных парковок направили на благоустройство дворов Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Свыше 6,3 млрд рублей, собранных от платных парковок в 2020 году, пошли на благоустройство московских дворов. Об этом сообщается во вторник в Telegram-аккаунте столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В этом году более 6,3 млрд рублей от платных парковок пошли на благоустройство столичных дворов. Все средства от платных парковок идут на развитие районов. Жители сами выбирают вид благоустройства, сделать это можно на портале "Активный гражданин", либо обратившись к муниципальным депутатам", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, система парковочного пространства столицы направлена на улучшение жизни жителей районов, которые получают приоритет на парковку возле собственных домов.

Он добавил, что на деньги, полученные от платных парковок, в столичных районах появляются детские и спортивные площадки, места для отдыха на свежем воздухе и для выгула собак.

Например, в прошлом году новые детские площадки появились во дворах на улицах Гиляровского, Большой Переяславской, Иерусалимской, Малой Калитниковской, Юных Ленинцев и на десятках других.