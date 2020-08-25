Специалисты поставили на учет учеников, которые обсуждали нападение на школу в Москве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Специалисты поставили на учет детей в Москве, которые обсуждали нападение на учебное заведение. Об этом сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух шестиклассников, которые планировали в соцсетях нападение на школу, причиной подобного решения подростков якобы стал буллинг.

"Я знаю об этой ситуации и, конечно, слежу за ней. Мне известно, что дети вступили в онлайн-группу, а также часто пользовались сомнительными сайтами. Что, безусловно, подтверждает мысль о том, что нужно уделять внимание информационному потоку, который проходит через детей", - сказала Ярославская.

Она добавила, что на данный момент буллинг в школе не подтвердился, а в серьезности намерений детей есть сомнения, хотя заявления о нападении на школу они действительно делали. Как отметила детский омбудсмен, деструктивное поведение ребят было выявлено правоохранителями еще в июне, поставлена в известность образовательная организация, где учились дети.

"На данный момент все социальные сети школьников контролируются. Кроме того, правоохранительные органы встретились со всеми детьми, которые были причастны к этой истории. Также встреча проведена с родителями, представителями школы и комиссией по делам несовершеннолетних [КДН]. Детей поставили на учет в КДН, также одна из мам оштрафована за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", - добавила Ярославская.