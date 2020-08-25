Более 20 сеансов интеллектуальных игр проведут в Москве в День города

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Интеллектуальные игры - всего более 20 сеансов - включат в праздничную программу Дня города Москвы 5 и 6 сентября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Игры будут проходить оба праздничных дня в режиме нон-стоп, с 10:00 до 22:00. Для участия необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Дня города. Регистрация откроется 26 августа в 16:00", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в День города все желающие смогут почувствовать себя знатоком игры "Что? Где? Когда?". Она пройдет в Таганском парке. Механизм игры прост: ведущий с помощью волчка выбирает конверт с вопросом и задает его командам. У участников есть всего одна минута на мозговой штурм, после чего нужно записать свой ответ на специальном бланке и отдать его ведущему. В случае, если ответ правильный, команда получает одно очко. Всего игрокам зададут 12 вопросов, и команда, набравшая большее их количество, станет победителем. Последний, 12-й вопрос в каждом сеансе игры подготовлен государственным Дарвиновским музеем.

"Помимо интеллектуального удовольствия и увлекательной работы, в команде гости праздника получат возможность поиграть в компании знаменитых ведущих. Ими станут знатоки интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", обладатели "Хрустальных сов", "Бриллиантовых сов" и других почетных наград Андрей Козлов, Елизавета Овдеенко, Елена Потанина, Борис Левин, Инна Семенова и Борис Белозеров", - пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 873-й День рождения столицы посвятят музеям. Известно, что 5 и 6 сентября День города отметят более чем на 40 городских и парковых площадках.