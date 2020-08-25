Участок БКЛ метро Москвы от "Хорошевской" до "Карамышевской" завершат до конца года

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Строительство участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Карамышевская" завершат до конца текущего года. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Западный участок БКЛ активно строится, включая все станции от "Хорошевской" до "Кунцевской". Здесь участок должен быть закончен в 2021 году, - в первую очередь линия от "Хорошевской" до "Карамышевской" должна быть запущена в этом году. Стройка непростая, но тем не менее мы видим хорошую динамику продвижения метростроителей. Участок, включающий "Улицу Народного Ополчения", также должен быть закончен", - сказал Собянин.

Он отметил, что БКЛ является линией, к которой примыкают перспективные линии метро, среди которых Рублево-Архангельская, Бирюлевская, Коммунарская линии.

Как рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство западного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" было начато в 2018 году. Общая длина участка составляет порядка 9 км и имеет четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская". Строительство проводится в два этапа: участок "Хорошевская" - "Карамышевская", который будет сдан до конца текущего года, и участок "Карамышевская" - "Кунцевская", где завершение работ запланировано на следующий год.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Улица Народного Ополчения". Как пояснили в пресс-службе, будущая станция метро расположена вдоль проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного. В перспективе здесь будет организован пересадочный узел на Рублево-Архангельскую линию метро. Для художественного оформления станции планируется использовать панно на тему московского народного ополчения 1941 года, в основе которого будут фотографии и плакаты военных лет. В настоящее время фактически завершено устройство основных конструкций станции, проводятся архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 74%.