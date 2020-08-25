В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 764 человека с коронавирусом. На 25 августа в Москве зафиксировано более 258,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 206,8 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 23,6 млн человек, свыше 813 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 966 189 случаев заражения, выздоровели 779 747 человек, умерли 16 568. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.