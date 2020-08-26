МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Новое пешеходное пространство появится в центре Москвы после завершения благоустройства Даева и Ананьевского переулков. Работы по благоустройству в этом районе начались в феврале, но затем были приостановлены из-за эпидемиологической ситуации, сообщил в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Благоустройство переулков является логическим продолжением комплекса работ по улучшению городской среды в центральной части Москвы. Главная задача - создать комфортное и безопасное пешеходное пространство, поэтому в результате благоустройства расширят тротуары, установят скамейки, а для любителей активного отдыха будут оборудованы спортивные площадки и новая станция велопроката", - сказал Бирюков, подчеркнув, что проведение работ в Даевом переулке позволит дополнить ранее выполненное благоустройство улицы Сретенка и Садового кольца.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что для обеспечения безопасности пешеходов в этом районе будут установлены 123 новые опоры освещения. Также проектом реконструкции переулков предусмотрено обустройство парковочных карманов, установка уличной мебели и навигационных стел. На прилегающих дворовых территориях обустроят детские и спортивные площадки, выполнят работы по устройству газонов, высадке деревьев и кустарников.

Бирюков уточнил, что завершить работы в Даевом и Ананьевском переулках планируется до 1 декабря.