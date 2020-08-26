Дни открытых дверей пройдут в культурных центрах Москвы 29-30 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Столичные культурные центры проведут дни открытых дверей 29 и 30 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся уже четвертый год подряд. На этот раз на специальную ознакомительную программу москвичей приглашают 77 площадок. Запланированы десятки событий - квесты, экскурсии, лекции, концерты и мастер-классы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Посетить мероприятия, которые будут проходить с 10:00 до 20:00, можно бесплатно, на некоторые требуется предварительная регистрация. С полной программой можно ознакомиться на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.

"Так, например, культурный центр "Рублево" 29 августа проведет "День умника". На мероприятиях можно будет ознакомиться с работой детских студий технической направленности. Так, в 11:00 юные гости смогут запустить в небо воздушных змеев и квадрокоптеры", - говорится в сообщении.

В 14:00 состоится открытое занятие студии "Инженерное дело", где детям помогут создать модели с технологическими узлами и электрическими цепями. В этот же день в 12:00 во дворце культуры "Содружество" состоится квест "Вокруг света за 15 минут". А дом культуры "Гайдаровец" проведет в 15:15 лекцию об истории домов культуры Москвы.