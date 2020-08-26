Число абитуриентов в московских медколледжах выросло в 2020 году в два раза

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Количество заявлений, поданных на поступление в медицинские колледжи Москвы, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Почти 40 тыс. абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине, сообщается в среду на портале мэрии.

"В медицинских колледжах Москвы завершилась приемная кампания. Почти 40 тыс. абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине - это в два раза больше, чем в прошлом году. И это неудивительно - коронавирус доказал, что основа здравоохранения - это в первую очередь люди. Для подрастающего поколения медики стали достойными примерами истинного профессионализма и преданности своему делу - спасению жизней", - приводят в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Возраст абитуриентов увеличился в этом году до 66 лет. В приемную кампанию 2019 года самому старшему было 48 лет. Больше всего поступающих интересовала специальность "Сестринское дело", заявление на нее подали почти 70% абитуриентов. На втором месте - "Лечебное дело" (более 17% человек), а на третьем - "Акушерское дело" (почти 6%) . По окончании обучения студентам присваивают квалификации "медицинская сестра" (или "медицинский брат"), "фельдшер", "медицинский лабораторный техник", "акушерка", "зубной техник" и других.

Ракова отметила, что зачисление на некоторые специальности требует вступительных испытаний. Так, поступающие на специальности "Сестринское дело", "Лечебное дело" и "Акушерское дело", проходят тестирование психологической направленности, а на специальность "Стоматология ортопедическая" - творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). Основная цель - выявить психологическую готовность абитуриента к профессиональному самоопределению. Если численность поступающих превышает количество утвержденных мест, то вводится специальный рейтинг, показывающий, насколько абитуриент освоил программу, указанную в образовательном документе.

Подать заявление на поступление в медицинские колледжи можно после 9 и 11-го классов. В этом году из-за эпидемиологической ситуации заявки принимаются в электронном виде на mos.ru и на сайтах образовательных организаций. Абитуриенту необходимо прикрепить копии документа, удостоверяющего его личность, и документа об образовании (например, аттестата). Результаты ЕГЭ для этого не нужны.

Всего в столице работают пять медицинских колледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия. Ежегодно студентами становятся около 10 тыс. человек. Выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, они востребованы в медицинских организациях города.