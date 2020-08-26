Около 1 тыс. школьников в Москве стали участниками проекта "PROгероев"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. подростков в Москве в течение лета приняли участие в проекте "PROгероев" специализированного центра занятости "Моя карьера", направленном на изучение интересных профессий, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Школьники приняли участие в двух профессиональных направлениях - "Автоспорт" и "Спасатели", получив возможность изучить профессии изнутри, лучше познакомиться с интересной областью.

"На примере гоночной команды ребята увидели, что успех - это результат работы всех участников. В течение восьми недель под руководством опытных автоспортсменов и наставников юноши и девушки разбирались в тонкостях автомобильного спорта. Было проведено более 130 тренингов по автомастерству в онлайн-формате и порядка 50 очных мастер-классов", - пояснили в пресс-службе ведомства.

"Опыт, который школьники получили, в будущем поможет им находить решения в любых ситуациях, быть ответственными и достигать своих целей независимо от того, в какой спаециальности они будут развиваться", процитировали в пресс-службе директора центра занятости "Моя карьера" Ирину Швец.