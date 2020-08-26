Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве 26 августа

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гроза и сильный дождь ожидаются в Москве в ближайшие часы и до конца дня. Порывы ветра смогут достигать 15 м/с, сообщается в среду на портале мэрии.

"В Москве будет дождливо и ветрено до конца дня. Порывы ветра смогут достигать 15 м/сек. Такая погода сохранится до 21:00 26 августа", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что из-за грозы и ветра могут быть повреждены линии электропередачи, слабо укрепленные рекламные щиты. Возможен частичный повал деревьев. На дорогах не исключены заторы, водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам не стоит укрываться от непогоды под деревьями и рекламными щитами. Температура воздуха при этом составит 20-22 градуса.

В четверг, 27 августа синоптики также обещают дожди. Небольшие осадки будут и в пятницу, термометры покажут от 19 до 24 градусов. В субботу также будет тепло, дождей не ожидается.