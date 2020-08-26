Число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 1 389

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших пациентов в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции за сутки выросло на 1 389, до 208 193 человек. Об этом сообщила в среду заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 389 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 208 193 ", - сказала она.

Заммэра подчеркнула, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.