Более 2,3 тыс. человек обеспечат безопасность на футбольных матчах 5-го тура РПЛ в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Свыше 2,3 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матчей российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между клубами "Локомотив" и "Ростов", "Динамо" и "Зенит", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"26 августа в Москве пройдут матчи 5-го тура сезона 2020/2021 гг. Тинькофф Российской Премьер-Лиги. В один день в столице пройдут два матча: на стадионе "Локомотив" московская команда принимает "Ахмат", а на центральном стадионе "Динамо" команда "Динамо" сыграет с питерским "Зенитом". Безопасность при их проведении обеспечат более 2,3 тыс. человек. В ходе подготовки и проведения спортивных мероприятий предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что охрану общественного порядка во время матча на стадионе "Локомотив" будет обеспечивать наряд численностью более 850 человек, среди которых свыше 350 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 250 военнослужащих Росгвардии и около 250 полицейских и бойцов ОМОН.

"Для реализации задач обеспечения общественной безопасности во время матча "Динамо" - "Зенит" на центральном стадионе "Динамо" будут задействованы около 850 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и свыше 300 сотрудников полиции и ОМОНовцев. Общественный порядок во время спортивного мероприятия будут охранять порядка 1,5 тыс. человек", - уточнили в департаменте.

Стадионы и прилегающую к ним территорию в целях обеспечения антитеррористической безопасности заранее обследовали кинологи со служебными собаками и представители ГУ МЧС России по Москве.