Льготный проезд для учащихся на электричках Москвы и Подмосковья возобновят с 1 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Школьники и студенты смогут вновь пользоваться правом льготного проезда в пригородных поездах Москвы и Московской области с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С начала учебного года школьники и студенты вновь смогут воспользоваться льготами при проезде в пригородных поездах. Правила проезда остаются прежними: школьники, студенты, аспиранты и ординаторы имеют право на проезд с 50% скидкой с 1 сентября по 31 декабря 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (МТ ППК), с 1 сентября предоставление льготных условий при покупке билета для школьников возобновляется и на Ленинградском направлении железной дороги. До 15 июня 2021 года билеты на обычные пригородные поезда МТ ППК для школьников и студентов будут стоить на 50% дешевле. Для того чтобы получить скидку, нужно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учебы.

Также при покупке билета на станциях и остановочных пунктах, расположенных на территории Москвы, учащиеся очной формы обучения смогут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в скоростных поездах "Ласточка". Кроме того, при оформлении в Москве вдвое дешевле будет стоить абонемент "Ежедневно" на 30 календарных дней по одному выбранному маршруту 6 000-х поездов.

"Правительства Москвы и Московской области ежегодно предоставляют школьникам и студентам право льготного проезда на пригородных поездах. Экономия на проезде неизменно становится хорошим подспорьем для учащихся и их родителей", - отметила начальник отдела организации обслуживания пассажиров АО "МТ ППК" Юлия Бузина, чьи слова приводит пресс-служба компании.

Как оформить билет

Как пояснили в пресс-службе ЦППК, для оформления льготного билета школьникам нужно предъявить справку из школы или "Социальную карту учащегося", если ребенок учится в школе Москвы. Студентам для получения скидки необходимо иметь при покупке студенческий билет либо социальную карту студента и индивидуальную транспортную карту, которые могут оформить студенты московских вузов.

"Аспирантам и ординаторам, проживающим на территории Москвы или обучающимся в образовательных учреждениях столицы, для покупки билета по льготной цене необходимо предъявить социальную карту москвича. При этом льготный разовый билет можно записать на социальную карту москвича заранее, за 10 дней до дня совершения поездки. Оформление льготных билетов лицам, не имеющим социальной карты москвича, производится только в день совершения поездки", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что оформление льготных абонементов "Ежедневно" на 30 дней для студентов и аспирантов (ординаторов) производится только на социальную карту москвича. При этом сроки действия абонементов не могут превышать сроки действия льготы: с 01 сентября по 31 декабря 2020 года.

"Если вы являетесь пользователем индивидуальной транспортной карты, нужно ежегодно продлевать срок ее действия. <...> Обращаем внимание, что с 12 мая стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте. Приобрести эти защитные средства можно в билетных кассах на станциях компании и у кассиров-контролеров во время поездки", - заключили в пресс-службе ЦППК.