Мультимедийная версия выставки "Память поколений" заработает в Москве с 5 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский парк "Россия - Моя история" на ВДНХ представит 5 сентября новую мультимедийную выставку "Память поколений". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе учреждения.

"В московском парке "Россия - Моя история" на ВДНХ 5 сентября откроется мультимедийная версия художественной выставки "Память поколений". Организаторами экспозиции стали Ассоциация исторических парков "Россия - Моя история" при поддержке Министерства культуры РФ и Российское военно-историческое общество. Выставка продлится до 5 октября и будет работать бесплатно", - рассказал собеседник агентства.

Цифровой проект стал продолжением художественной экспозиции "Память Поколений", которая проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках национального проекта "Культура". Эта уникальная экспозиция была организована в преддверии 2020 года, объявленного годом памяти и славы и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

"Мультимедийная экспозиция полотен "Память Поколений" в историческом парке - первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме и включающая более 200 оживших шедевров XX века. Выставка познакомит посетителей с творчеством известных отечественных художников: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева и многих других", - рассказали в пресс-службе парка.

С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров. Организаторы уверены, что информационные мультимедийные материалы помогут погрузиться в тематику и атмосферу военных лет, а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи.