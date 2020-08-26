В Москве подготовку дорог к зимнему периоду выполнили уже на 70%

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Подготовка дорог к осенне-зимнему периоду ведется в настоящее время в Москве, объем работ по ремонту уже выполнен на 70%, сообщила в среду пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Сроки проведения ремонтных работ на объектах стартовали позже на два месяца из-за эпидемиологической обстановки. Сейчас все они ведутся в соответствии с утвержденными графиками. Выполнены работы по ремонту 12,4 млн кв. м асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах, Коровинском шоссе, участках Садового кольца, Кремлевской набережной, Крылатской и Молодогвардейской улицах", - приводит пресс-служба слова Бирюкова.

Он подчеркнул, что одна из задач - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры, так как она может стать причиной ДТП. В этом году запланированы работы на 923 объектах общей площадью свыше 18 млн кв. м.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ведутся работы, в частности на Алтуфьевском шоссе, улицах Большая Академическая, 16-я Парковая, Миклухо-Маклая, Калужском шоссе и улице Лефортовский Вал. После завершения работ будут нанесены осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, а спустя 10 дней - линии рядности, пешеходные переходы, стоп-линии, а также стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта. Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре.