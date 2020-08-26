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Временное жилье предоставят спасенным из дома на западе Москвы, где произошел пожар

Дом после пожара будет отремонтирован
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Эвакуированным из дома на западе Москвы, где произошел пожар, предоставят временное жилье. Дом будет отремонтирован, сообщил в среду в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

"Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье. Дом после пожара будет оперативно отремонтирован", - написал мэр.

Собянин добавил, что, по предварительной информации МЧС, в одной из квартир на втором этаже 5-этажного жилого дома №4 на улице Кубинка на западе столицы произошел хлопок, приведший к возгоранию на 3-м и 4-м этажах. Сейчас огонь потушен.

Как заявили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз", газовое оборудование не является причиной возникновения пожара в данном жилом доме. "В 9:39 на пульт службы "101" поступила заявка с характером "Хлопок" по адресу: ул. Кубинка, дом 4. На место оперативно прибыла бригада аварийно-спасательного формирования АО "Мосгаз". Очаг возгорания находится в жилой комнате квартиры №50. Специалисты проверили состояние газового оборудования: все газовые приборы целы и герметичны, нарушений в их работе нет", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось специалистами АО "Мосгаз" 23 июля 2020 года, замечаний в ходе проверки не выявлено.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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