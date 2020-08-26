Свободный вход в центр славянской письменности "Слово" в Москве продлится до 10 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вход в центр славянской письменности на ВДНХ в Москве с 27 августа до 10 сентября будет бесплатным. Гостей ждут тематические туры и экскурсии, сообщили ТАСС в пресс-службе выставки.

"В ближайшие две недели вход в центр "Слово" будет свободным. Узнать об истории славянской письменности здесь можно ежедневно, кроме понедельника. Билеты на посещение можно получить в кассах при входе в павильон. Также в программе Центра запланированы бесплатные экскурсии", - рассказали в пресс-службе.

Центр "Слово" в павильоне № 58 "Земледелие" будет работать бесплатно с 27 августа по 10 сентября. Посетителей ждет экспозиция, посвященная истории кириллицы, а также ежедневные бесплатные экскурсии. Также 1 сентября, в День знаний, пройдут бесплатные тематические туры для школьников.

"Гости смогут узнать о том, как развивалась славянская письменность c IX века до наших дней, и о том, как тексты связаны с духовной, культурной и политической жизнью общества. В экспозиции посетители окажутся в монастырской келье и научатся понимать церковно-славянские рукописи, изучат историю первой русской типографии, ощутят атмосферу первых уроков грамотности в земской школе, расшифруют рисунки-граффити, познакомятся с "мессенджером" древних новгородцев", - отметили в пресс-службе.

Также все гости получат возможность поучаствовать в бесплатных обзорных экскурсиях. Гиды познакомят с основными вехами из истории письменности на Руси, расскажут о первых алфавитах и древнейших литературных произведениях, дошедших до наших дней. Группы формируются по мере сбора желающих, но имеют ограничение в связи с эпидемиологической обстановкой - не более десяти участников.

"В связи с требованиями безопасности залы Центра будет заполняться на 50% от общей вместимости для того, чтобы посетители смогли соблюдать социальную дистанцию. Вход в Центр "Слово" осуществляется в перчатках и масках", - добавили в пресс-службе.