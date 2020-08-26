В московском метрополитене выбрали лучшего машиниста электропоезда

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Лучшего машиниста электропоезда выбрали в Московском метрополитене, им стал 26-летний машинист электродепо "Планерное". Победитель профессионального конкурса получит премию номиналом 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной подземки.

"25 августа в электродепо "Лихоборы" прошел финальный этап конкурса на звание лучшего машиниста метро, проводимого в рамках общегородского конкурса "Московские мастера", который ежегодно организует правительство Москвы. <...> Первое место занял машинист электродепо "Планерное" Ермухан Сариев, второе место досталось Владиславу Бурцеву из электродепо "Владыкино", третье место занял Павел Шубин из электродепо "Варшавское", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в профессиональном финальном соревновании принял участие 21 машинист, выигравший отборочные этапы конкурса в каждом электродепо. Сначала конкурсанты прошли первую практическую часть состязания на подвижном составе. Затем в финальной теоретической части соревнования участникам был предложен традиционный тест из 25 вопросов.

"Победителям финального этапа конкурса вручили дипломы, награды и подарки. Решением оргкомитета по проведению городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" профессия "Машинист электропоезда метрополитена" включена в I группу перечня профессий, для победителей которой учреждены денежные призы 300 тыс., 200 тыс. и 150 тыс. рублей. Руководство метрополитена утвердило дополнительные премии участникам, которые заняли 4, 5 и 6 места: за 4 место - 50 тыс. рублей, за 5 место - 40 тыс. рублей и за 6 место - 30 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.

Всего в Московском метрополитене работают более 5 тыс. машинистов. В конкурсе профессионального мастерства приняли участие более 500 человек.