Третьяковка выдаст бесплатные билеты посетителям, эвакуированным из-за протечки крыши

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Третьяковская галерея предоставит бесплатные билеты посетителям, эвакуированным из здания на Крымском Валу из-за затопления залов дождевой водой. Об этом сообщили в среду в пресс-службе музея.

"Всем эвакуированным посетителям будут предоставлены бесплатные билеты для визита в музей в другой день", - сказали в пресс-службе.

Ранее администратор галереи рассказала ТАСС, что в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода, посетители были выведены.

В пресс-службе уточнили, что на данный момент все экспозиции и выставки временно закрыты для посещения. "Хранители, реставраторы и другие уполномоченные службы музея проводят экстренные меры по устранению последствий протечки и предпринимают все необходимое для обеспечения сохранности произведений искусства", - обратила внимание представитель пресс-службы.

В пострадавшем от протечки зале находится выставка "Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина".