МЧС не рекомендует пользоваться личным транспортом в связи с грозой в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до вечера среды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 мск 26 августа в Москве ожидаются дождь, местами очень сильный, гроза, усиление ветра 12-17 м/с", - сказали в главке.

В ведомстве рекомендовали по возможности отказаться от поездок по городу на личном транспорте.

В связи с непогодой в Гидрометцентре России объявили оранжевый уровень опасности (имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба), предупреждение действует до 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что дождь затопил несколько улиц в столице, включая Большую Татарскую, Малую Бронную, Орджоникидзе, Пятницкую, Преображенскую площадь и ряд других. Подтопления зафиксированы почти во всех районах города.

В новость внесены изменения (16:46 мск) - добавлена информация по тексту.