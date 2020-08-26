Москвичи могут подать заявку на участие в клинических испытаниях вакцины от коронавируса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Каждый москвич может подать заявку на участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщил в среду в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Проведем их (исследования) на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал он.

Мэр добавил, что власти Москвы профинансируют пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

"Исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва тоже возьмет на себя", - указал в своем блоге Собянин.

По его словам, в испытании вакцины смогут принять участие жители столицы старше 18 лет, которые не переболели коронавирусной инфекцией, а также без симптомов ОРВИ.

"Переходите на сайт, оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса", - подытожил мэр.