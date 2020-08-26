Фестиваль "Будем жить" может стать международным

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Организаторы ежегодного московского фестиваля "Будем жить" планируют расширить географию участников. Об этом рассказал ТАСС в среду президент фестиваля, народный артист Евгений Герасимов.

"Есть варианты, что мы расширим географию участников. К нам уже поступали заявки из США, Франции, Израиля, Болгарии. Многие предлагали нам свои картины, но мы пока не сформировались как международный фестиваль. Возможно, это произойдет в следующем году", - сказал Герасимов.

Фестиваль проводится с 2011 года. В первые годы он представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве.

В программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках. В разное время в жюри фестиваля входили такие известные кинематографисты, как Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев, Борис Токарев, Юрий Коротков, Ирина Апексимова, Иван Кудрявцев, Владимир Фокин, Александр Стефанович, Владимир Фенченко, а мастер-классы проводили Петр Мамонов, Александр Адабашьян, Жора Крыжовников, Алексей Петрухин, Александр Митта, Владимир Бортко.