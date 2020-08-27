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Облачная погода с дождем и грозой ожидается в Москве 27 августа

При грозе скорость южного и юго-западного ветра может составить 15 м/с

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами дожди и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 19 до 21 градуса тепла, ночью похолодает до 13 градусов.

В Подмосковье температура днем составит 18-23 градуса тепла, ночью - 10-15 градусов.

"Небольшой дождь, местами умеренный. Во второй половине дня местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Порывы южного и юго-западного ветра при грозе могут достигать 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра в Москве и области будет действовать в четверг с 15:00 до 21:00.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.

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